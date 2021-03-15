Европейская комиссия (ЕК) опровергла информацию, что ведет с Россией переговоры о закупке российской вакцины против коронавируса "Спутник-V". Ее по-прежнему не планируют использовать в Европейском союзе.

Официальный представитель Европейской комиссии Стефан де Кеерсмакер сообщил, что ЕК не ведет переговоры с производителем российской вакцины.

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Как я уже говорил и на прошлой неделе, в это время нет дискуссий между нашей переговорной командой и производителем российской вакцины,

– заявил пресс-секретарь 15 марта во время брифинга в Брюсселе.

Кеерсмакер напомнил, что стратегия вакцинации ЕС – это общая стратегия. А государства-члены вместе с комиссией могут в любой момент решить расширить портфель вакцин, одобренных для Евросоюза.

Россия не устает распространять фейки

15 марта множество российских СМИ сообщили о том, что Евросоюз планирует закупить российскую вакцину против коронавируса "Спутник-V". Якобы такую информацию предоставил президент ПАСЕ Хендрик Дамс во время встречи с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.

Почему к "Спутник-V" низкое доверие

Россия развернула крупную информационную кампанию в пользу своей вакцины. Но "Спутник-V" до сих пор не одобрен ни одним международным регулятором. Единственное, чем оперируют россияне – исследование на The Lancet, которое сообщает о 91,6% эффективности. Но важно понимать, что это исследование писали они. The Lancet – лишь платформа для публикаций ученых.

Предыдущее исследование россиян ученые раскритиковали из-за заметного копирования данных в диаграммах. Зато после последнего исследования научное сообщество заметило следующие вещи:

Нет прозрачности. Ученые не имеют доступа к данным процесса разработки вакцины. Единственным ответом, который они получили на свои обращения было: "Департамент безопасности рассмотрит запросы".

Ученые не имеют доступа к данным процесса разработки вакцины. Единственным ответом, который они получили на свои обращения было: "Департамент безопасности рассмотрит запросы". Необъяснимые смерти. Сейчас зафиксировали 4 смерти после вакцинации российским препаратом. Однако только в отношении 2 человек есть все детали.

Сейчас зафиксировали 4 смерти после вакцинации российским препаратом. Однако только в отношении 2 человек есть все детали. Расхождения цифр по количеству участников испытаний. В публикации на The Lancet отмечают различные данные. В одном месте участников 21 977, а в другом – 21 862.

В публикации на The Lancet отмечают различные данные. В одном месте участников 21 977, а в другом – 21 862. Непонятен расчет эффективности. У 15% участников группы, принимавшей плацебо, появились антитела на 42 день испытаний. По данным издания, скорее всего, они заразились за это время и переболели COVID-19 без симптомов. Однако не понятно, учли ли это во время расчетов.

У 15% участников группы, принимавшей плацебо, появились антитела на 42 день испытаний. По данным издания, скорее всего, они заразились за это время и переболели COVID-19 без симптомов. Однако не понятно, учли ли это во время расчетов. Путаница с количеством участников. Число участников "вакцинированной группы" значительно больше во время промежуточных испытаний, чем в окончательном отчете, опубликованном на The Lancet.

Число участников "вакцинированной группы" значительно больше во время промежуточных испытаний, чем в окончательном отчете, опубликованном на The Lancet. Разные данные о количестве зараженных. В публикации The Lancet постоянно меняется количество людей, заразившихся COVID-19, несмотря на вакцинацию "Спутником V".

В публикации The Lancet постоянно меняется количество людей, заразившихся COVID-19, несмотря на вакцинацию "Спутником V". Группа плацебо была скомпрометирована. Многие люди из группы, получавшие плацебо, провели тест на антитела. После того как не обнаружили у себя антител, они сделали прививку в больнице. Из-за этого группа плацебо сократилась почти вдвое. И ученые из Института Гамалеи не смогли четко установить, кто именно из группы плацебо делал анализ на антитела и получил прививку в больнице.

Многие люди из группы, получавшие плацебо, провели тест на антитела. После того как не обнаружили у себя антител, они сделали прививку в больнице. Из-за этого группа плацебо сократилась почти вдвое. И ученые из Института Гамалеи не смогли четко установить, кто именно из группы плацебо делал анализ на антитела и получил прививку в больнице. Разные симптомы ухудшения состояния организма. В последней публикации сказано, что среди вакцинированных было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом, а среди тех, кто получал плацебо – 62 случая. По словам разработчиков, никаких серьезных побочных эффектов не было. Однако сообщают, что у 45 человек из группы, которые получали вакцину, и у 23 человек из группы плацебо выявили разные симптомы ухудшения общего состояния организма, но дальнейшие исследования не выявили связи с вакцинацией.

Информация взята из Der Spiegel и BBC.

Можно ли верить заявленным 92% эффективности? Если бы работа велась не в России, то на основе опубликованных данных, я сказал бы, что да. Но, к сожалению, разработка и испытания проводились в стране, которая по указанию "сверху" подделывала даже допинг-пробы своих спортсменов на Олимпиаде. Стране, которая ответственна за массовое распространение фейков и дезинформации. Стране, которая ведет гибридную войну с соседями. Стране, которая производит химическое оружие и травит им своих же граждан, неугодных правящему режиму. Поэтому нельзя исключать манипуляции статистикой и подгонку данных под нужный результат,

– написал биофизик, доктор физико-математических наук и специалист по молекулярной динамике и дизайну лекарств Семен Есилевский.

Российскую вакцину "Спутник V" официально запретили в Украине. Кабмин не разрешил использовать препараты против коронавируса, которые производит страна-агрессор.