За последнюю неделю количество госпитализированных там выросло на 9%. Не снижается в области и смертность от коронавируса. Директор Закарпатской областной больницы Юрий Яцина рассказал о ситуации в регионе.

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По данным медика, из 140 коек заполнены больными – 80. В частности, 9 пациентов находятся в реанимации, а 71 человек – на кислороде.

Сегодня к нам поступило еще пять человек. За минувшие сутки умер один пациент, 10 поправились, из них – двое вакцинированных,

– сообщил Юрий Яцина.

Врач подчеркнул, что в областной больнице нет резкого увеличения больных коронавирусом, но в целом в области количество больных все же растет.

Почему на Закарпатье выросла заболеваемость

Медик считает, что причина ухудшения ситуации в регионе может быть связана с распространением в Европе нового штамма Омикрона.

Европа "горит", а Закарпатье находится на границе, это первый регион. Вокруг нас четыре государства, вероятно, идет миграция населения. Вполне возможно,

– рассказал Юрий Яцина.

Также директор областной больницы считает, что вскоре ситуация с COVID-19 в регионе может еще больше усложниться.

Обратите внимание! Предварительно эпидемиолог области Виктория Тимчик предупредила, что Омикрон может попасть на Закарпатье с заробитчанами, которые будут возвращаться домой на рождественские и новогодние праздники.

Есть ли уже на Закарпатье штамм Омикрон

Юрий Яцина не подтвердил данные о циркуляции нового штамма на Закарпатье. Ведь Омикрон еще не идентифицирован в Украине.

Кроме того, врач призвал людей активно вакцинироваться. По его данным, в больнице только 4% пациентов с COVID-19 – вакцинированы.

Симптомы изменились

Врач рассказал, что не у всех больных COVID-19 исчезает обоняние и вкус, но температура, слабость и общие ощущения простудных, вирусных заболеваний остались основными симптомами коронавируса.

В то же время, значительно возросла потребность в кислороде среди госпитализированных с COVID-19.