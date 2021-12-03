"Европа горит": врач предположил, почему выросла заболеваемость на Закарпатье
Источник:ТСН
Пока только в Закарпатской области фиксируют ухудшение ситуации с коронавирусом. В регионе значительно увеличилось количество COVID-пациентов в больницах.
За последнюю неделю количество госпитализированных там выросло на 9%. Не снижается в области и смертность от коронавируса. Директор Закарпатской областной больницы Юрий Яцина рассказал о ситуации в регионе.
Внимание Как держать иммунитет в тонусе целый год
Загрузка COVID-больницы
По данным медика, из 140 коек заполнены больными – 80. В частности, 9 пациентов находятся в реанимации, а 71 человек – на кислороде.
Сегодня к нам поступило еще пять человек. За минувшие сутки умер один пациент, 10 поправились, из них – двое вакцинированных,
– сообщил Юрий Яцина.
Врач подчеркнул, что в областной больнице нет резкого увеличения больных коронавирусом, но в целом в области количество больных все же растет.
Почему на Закарпатье выросла заболеваемость
Медик считает, что причина ухудшения ситуации в регионе может быть связана с распространением в Европе нового штамма Омикрона.
Европа "горит", а Закарпатье находится на границе, это первый регион. Вокруг нас четыре государства, вероятно, идет миграция населения. Вполне возможно,
– рассказал Юрий Яцина.
Также директор областной больницы считает, что вскоре ситуация с COVID-19 в регионе может еще больше усложниться.Обратите внимание! Предварительно эпидемиолог области Виктория Тимчик предупредила, что Омикрон может попасть на Закарпатье с заробитчанами, которые будут возвращаться домой на рождественские и новогодние праздники.
Есть ли уже на Закарпатье штамм Омикрон
Юрий Яцина не подтвердил данные о циркуляции нового штамма на Закарпатье. Ведь Омикрон еще не идентифицирован в Украине.
Кроме того, врач призвал людей активно вакцинироваться. По его данным, в больнице только 4% пациентов с COVID-19 – вакцинированы.
Симптомы изменились
Врач рассказал, что не у всех больных COVID-19 исчезает обоняние и вкус, но температура, слабость и общие ощущения простудных, вирусных заболеваний остались основными симптомами коронавируса.
В то же время, значительно возросла потребность в кислороде среди госпитализированных с COVID-19.
Какая заболеваемость коронавирусом в Закарпатской области?По данным Минздрава, в Украине это единственная область, где ухудшается ситуация с коронавирусом. В частности, в регионе госпитализаций больше, чем выписок из медицинских учреждений – такой разрыв составляет + 15% и в последнее время только растет. При том что в среднем по стране количество госпитализированных на -19% меньше количества выписанных. Что касается заболеваемости, то за предыдущие сутки в регионе зафиксировали 536 случаев инфицирования.