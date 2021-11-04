53 страны Европы демонстрируют негативную динамику

В ВОЗ предупредили, что количество новых случаев заражения COVID приближается к рекордному уровню. Ситуация усугубилась из-за патогенного штамма "Дельта".

Внимание Нидерланды отказались от вакцины AstraZeneca

Текущие темпы передачи вируса в 53 странах Европейского региона вызывают серьезную озабоченность.

– отметил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Причины роста заболеваемости

Так что в ВОЗ предупредили, что Европа снова в эпицентре пандемии. Рост заболеваемости связан с недостаточным охватом вакцинации, а также ослаблением мер общественного здравоохранения и социальных мер.

Кроме того, Ханс Клюге отметил, что показатели госпитализации выше именно в странах с более низким уровнем вакцинации.

Заболеваемость в Европе растет почти 6 недель подряд. В настоящее время суточный прирост больных составляет около 250 тысяч случаев и 3 600 смертей вследствие осложнений коронавируса.

Актуальная статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Гопкинса

По состоянию на 4 ноября в мире зафиксировали более 248 миллионов больных коронавирусом и более 5 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – около 46 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.

К слову, на неделе в правительстве Германии заявили, что четвертая волна коронавируса развернулась в полную силу. Ситуация стала напряженной.