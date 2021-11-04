Европа в эпицентре пандемии, показатели приблизились к максимальным: тревожное заявление ВОЗ
Источник:The Economic Times
Заболеваемость COVID-19 в европейских странах снова приблизилась к рекордным показателям. В ВОЗ отметили, что таким образом Европа снова стала эпицентром пандемии коронавируса.
53 страны Европы демонстрируют негативную динамику
В ВОЗ предупредили, что количество новых случаев заражения COVID приближается к рекордному уровню. Ситуация усугубилась из-за патогенного штамма "Дельта".
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Текущие темпы передачи вируса в 53 странах Европейского региона вызывают серьезную озабоченность.
– отметил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Причины роста заболеваемости
Так что в ВОЗ предупредили, что Европа снова в эпицентре пандемии. Рост заболеваемости связан с недостаточным охватом вакцинации, а также ослаблением мер общественного здравоохранения и социальных мер.
Кроме того, Ханс Клюге отметил, что показатели госпитализации выше именно в странах с более низким уровнем вакцинации.
Заболеваемость в Европе растет почти 6 недель подряд. В настоящее время суточный прирост больных составляет около 250 тысяч случаев и 3 600 смертей вследствие осложнений коронавируса.
Актуальная статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Гопкинса
По состоянию на 4 ноября в мире зафиксировали более 248 миллионов больных коронавирусом и более 5 миллионов смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – около 46 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.
К слову, на неделе в правительстве Германии заявили, что четвертая волна коронавируса развернулась в полную силу. Ситуация стала напряженной.