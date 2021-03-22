Комиссар Европейского союза заявил, что до июля Европа может получить коллективный иммунитет против коронавируса. Ожидается, что ускорение поставки препаратов ускорит медленное развертывание вакцинации на континенте.

Нота оптимизма появляется даже тогда, когда несколько европейских стран начали повторно вводить ограничения из-за стремительного роста заболеваемости.

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Давайте возьмем символическую дату. На 14 июля у нас есть возможность добиться иммунитета на всем континенте,

– сказал французскому телеканалу TF1 комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Он отметил, что для победы пандемии существует только одно решение – вакцинация. Но, по его словам, Европа находится "на финише". Потому что вакцины прибывают.

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Более трети населения Франции изолировано локдауном. Чехия с осени находится на карантине (был только недельный перерыв во время Рождества), но это не помогает – в стране переполнены больницы. Поэтому каждый раз вводят новые и новые ограничения. Заболеваемость растет и в Польше. В общем, болезнь начала с новой силой расти везде. Но особенно в Центральной и Восточной Европе.

Разочарование по поводу повторного введения карантина выливаются в уличные демонстрации, в частности в Германии, Амстердаме, Болгарии и Швейцарии.

Битва Европы против болезни осложнилась разрозненной кампанией по вакцинации, при которой несколько стран временно остановили использование препарата AstraZeneca из-за единичных случаев образования тромбов.

Большинство из них восстановили использование вакцины после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам признало вакцину безопасной и эффективной.

Но AstraZeneca доставила только 30% из 90 миллионов доз, обещанных ЕС в первом квартале.

Бретон уверен в том, что в ближайшее время в ЕС поступит больше вакцин. В период с марта по июнь ожидают 300-350 миллионов доз. Он также добавил, что теперь вакцины в Европе будут производить 55 заводов.