Европа может достичь коллективного иммунитета против COVID-19 до июля, – комиссар ЕС
Комиссар Европейского союза заявил, что до июля Европа может получить коллективный иммунитет против коронавируса. Ожидается, что ускорение поставки препаратов ускорит медленное развертывание вакцинации на континенте.
Источник:MedicalXpress
Нота оптимизма появляется даже тогда, когда несколько европейских стран начали повторно вводить ограничения из-за стремительного роста заболеваемости.
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Давайте возьмем символическую дату. На 14 июля у нас есть возможность добиться иммунитета на всем континенте,
– сказал французскому телеканалу TF1 комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
Он отметил, что для победы пандемии существует только одно решение – вакцинация. Но, по его словам, Европа находится "на финише". Потому что вакцины прибывают.
Ситуация с COVID-19 в ЕС: что известно
- Более трети населения Франции изолировано локдауном. Чехия с осени находится на карантине (был только недельный перерыв во время Рождества), но это не помогает – в стране переполнены больницы. Поэтому каждый раз вводят новые и новые ограничения. Заболеваемость растет и в Польше. В общем, болезнь начала с новой силой расти везде. Но особенно в Центральной и Восточной Европе.
- Разочарование по поводу повторного введения карантина выливаются в уличные демонстрации, в частности в Германии, Амстердаме, Болгарии и Швейцарии.
- Битва Европы против болезни осложнилась разрозненной кампанией по вакцинации, при которой несколько стран временно остановили использование препарата AstraZeneca из-за единичных случаев образования тромбов.
- Большинство из них восстановили использование вакцины после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам признало вакцину безопасной и эффективной.
- Но AstraZeneca доставила только 30% из 90 миллионов доз, обещанных ЕС в первом квартале.
Бретон уверен в том, что в ближайшее время в ЕС поступит больше вакцин. В период с марта по июнь ожидают 300-350 миллионов доз. Он также добавил, что теперь вакцины в Европе будут производить 55 заводов.
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