Президенту Украины Владимиру Зеленскому поступило письмо от Президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.

ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Соответствующее письмо было направлено в адрес Владимира Зеленского от Президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В письме сообщается о шагах, предпринятых ЕС в рамках договоренностей, достигнутых во время октябрьского Саммита в 2020 году. Кроме того, там рассказано о планах на 2021 год.

Прежде всего представители ЕС отметили, что Украина может рассчитывать на солидарность Европы в вопросе получения вакцины против коронавируса. Отмечается, что ЕС делает все для того, чтобы обеспечить Украине скорейший доступ к вакцинам.

В 2020 году ЕС выделил Украине на приобретение медицинского оборудования 190 миллионов евро. Кроме того, был осуществлен первый транш макрофинансовой помощи в объеме 600 миллионов евро. Институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной над выполнением критериев для предоставления второго транша макрофинансовой помощи.

Авторы письма отметили, что Европейский союз готов продолжить поддержку Украины в борьбе с пандемией.

Лидеры институтов ЕС отмечают прогресс Украины во внедрении внутренних реформ несмотря на неблагоприятную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19. Евросоюз готов к дальнейшему сотрудничеству, в частности в вопросах, касающихся борьбы с коррупцией и судебной реформы. Руководители европейских институтов высоко оценивают неотложные шаги, которые были приняты Президентом Украины в контексте развития ситуации вокруг решения Конституционного Суда,

– прокомментировал письмо заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

О чем еще говорится в письме:

В 2021 году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации. В ЕС планируют углубленное отраслевое сотрудничество с Украиной, в частности в цифровой и экологической сферах.

Соглашение об общем авиационном пространстве готовится к подписанию.

Началась работа предыдущей оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

Европейские лидеры в очередной раз решительно поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины, Нормандский формат переговоров и дипломатические усилия Украины в контексте незаконной оккупации Россией АР Крым.

Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен выразили надежду, что 2021 год в отношениях Украина – ЕС будет таким же насыщенным, как и предыдущий.