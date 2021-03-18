Из-за сообщения о возможных побочных эффектах в ряде стран вакцинацию препаратом AstraZeneca ставили на паузу. Однако после недолгого промежутка, европейские страны возобновляют кампанию по вакцинации AstraZeneca.

После того, как Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной, страны решили вернуть препарат в кампанию вакцинации.

Подробнее Регулятор ЕС признал эффективность и безопасность вакцины AstraZeneca

В каких странах возобновляют вакцинацию

После анализа случаев должны возобновить использование вакцины.

Где продолжат вакцинацию AstraZeneca:

Испания,

Португалия,

Нидерланды,

Германия,

Италия,

Франция,

Латвия,

Литва,

Кипр.

Ирландия же заявила, что они примут свое решение 19 марта. Швеция заявила, что предоставит публичный отчет на следующей неделе после того, как сама исследует ситуацию.

Отказ стран Европы от вакцины AstraZenecа: основное

Сразу 11 европейских стран за неделю приостановили использование вакцины AstraZeneca.

Речь шла о возможных побочных эффектах, в частности образовании тромбов.

На упреки разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата.

Случаи тромбоза у привитых они не связали с вакцинацией.

ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию этим препаратом.

Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала