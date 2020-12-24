Европа впервые лицензировала продажу искусственного сердца компании Carmat S. Это поможет пациентам в ожидании трансплантации сердца.

Carmat получил сертификацию СЕ на продажу искусственного сердца на территории Европейской экономической зоны. Об этом пишет Bloomberg.

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Компания Carmat, основанная во Франции, впервые получила лицензию после 10 лет попыток. Продажи искусственного сердца планируют начать во второй четверти следующего года.

Искусственное сердце является альтернативой людям, для которых максимальная медицинская терапия и вспомогательное устройство левого желудочка недостаточны или противопоказаны. Он предназначен для пациентов, ожидающих трансплантации сердца в течение 180 дней.

"Уже в январе мы активизируем обсуждения с нашими основными целевыми заказчиками, чтобы достичь плавного коммерческого запуска в течение второго квартала 2021 года, и таким образом предложить решения для многих пациентов, ожидающих трансплантацию сердца",

– заявил Стефан Пиат, генеральный директор компании.

Сердечная недостаточность поражает по меньшей мере 26 миллионов человек во всем мире, около 5% из которых имеют такую ​​стадию заболевания, которая не реагирует на современные медицинские методы лечения. Меньше половины людей с диагнозом сердечная недостаточность выживают пять лет.

После сообщений о разрешении на продажу в Европе, акции компании выросли на 34%. За год акции Carmat выросли на 66% в этом году. Поэтому компания имеет рыночную стоимость в 407 миллионов евро.