В ВОЗ обеспокоены новой волной в Европе

Такой прогноз озвучил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге. По данным ВОЗ, COVID-19 сейчас является основной причиной смертности в Европейском регионе.

Внимание 2 – 3 чашки кофе в день снижают риск инсульта и деменции

В ВОЗ обеспокоены распространением коронавируса в европейском регионе, в ведомстве считают, что следует усилить контроль за ношением масок в общественных местах.

Причины роста заболеваемости

По словам Клюге, стремительное распространение COVID-19 обусловлено погодными условиями, недостаточным охватом вакцинацией и региональным преимуществом более заразного штамма коронавируса Дельта.

COVID-19 снова стал основной причиной смертности в нашем регионе,

– отметил региональный директор ВОЗ.

И призвал к ускорению темпов вакцинации, а также к реализации основных мер общественного здравоохранения и новых методов лечения.

Актуальная статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 21 ноября в мире зафиксировали свыше 257 миллионов больных коронавирусом и больше чем 5 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 47,7 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.