В Европе к марту от COVID-19 могут умереть еще пол миллиона человек
Источник:ВВС
В Европе к марту от осложнений коронавируса могут умереть еще 500 тысяч человек. В ведомстве призвали общественность быть ответственными – вакцинироваться и носить маски.
В ВОЗ обеспокоены новой волной в Европе
Такой прогноз озвучил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге. По данным ВОЗ, COVID-19 сейчас является основной причиной смертности в Европейском регионе.
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В ВОЗ обеспокоены распространением коронавируса в европейском регионе, в ведомстве считают, что следует усилить контроль за ношением масок в общественных местах.
Причины роста заболеваемости
По словам Клюге, стремительное распространение COVID-19 обусловлено погодными условиями, недостаточным охватом вакцинацией и региональным преимуществом более заразного штамма коронавируса Дельта.
COVID-19 снова стал основной причиной смертности в нашем регионе,
– отметил региональный директор ВОЗ.
И призвал к ускорению темпов вакцинации, а также к реализации основных мер общественного здравоохранения и новых методов лечения.
Актуальная статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 21 ноября в мире зафиксировали свыше 257 миллионов больных коронавирусом и больше чем 5 миллионов смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 47,7 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.