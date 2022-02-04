Группа исследователей из Института обширных данных Оксфордского университета обнаружила мутацию вируса ВИЧ в образцах крови ВИЧ-инфицированных европейцев.
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Новый вариант ВИЧ развивается быстрее
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) разрушает иммунные клетки, которые называют клетками CD4 в организме, вызывая резкое падение числа этих клеток. Без соответствующей терапии инфекция превращается в СПИД.
Что это значит?Без лечения инфекции люди с новым вариантом VB перейдут к СПИДу в среднем в течение 2 – 3 лет после начального диагноза ВИЧ. С другими версиями вируса аналогичная мера понижения происходит в среднем через 6 – 7 лет после установления диагноза.
Мы обнаружили, что в среднем люди с этим вариантом перейдут от диагноза СПИДа за 9 месяцев, если они не начнут лечение и если диагноз будет поставлен в возрасте 30 лет",
– сообщил ученый Оксфордского университета, один из авторов исследования Крис Ваймант.
Кроме того, у пожилых людей болезнь будет прогрессировать еще быстрее.
Эффективна ли терапия против нового варианта
В то же время ученые в ходе исследования обнаружили, что антиретровирусные препараты, стандартное лечение ВИЧ работают против варианта VB так же хорошо, как и против других версий вируса.
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