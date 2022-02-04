Группа исследователей из Института обширных данных Оксфордского университета обнаружила мутацию вируса ВИЧ в образцах крови ВИЧ-инфицированных европейцев.

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Новый вариант ВИЧ развивается быстрее

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) разрушает иммунные клетки, которые называют клетками CD4 в организме, вызывая резкое падение числа этих клеток. Без соответствующей терапии инфекция превращается в СПИД.

Внимание! Ученые обнаружили, что людей, инфицированных недавно выявленным вариантом ВИЧ, получившим название вариант VB, количество CD4 падает примерно вдвое быстрее, чем у людей, инфицированных близкими родственными штаммами ВИЧ.

Что это значит? Без лечения инфекции люди с новым вариантом VB перейдут к СПИДу в среднем в течение 2 – 3 лет после начального диагноза ВИЧ. С другими версиями вируса аналогичная мера понижения происходит в среднем через 6 – 7 лет после установления диагноза.

Мы обнаружили, что в среднем люди с этим вариантом перейдут от диагноза СПИДа за 9 месяцев, если они не начнут лечение и если диагноз будет поставлен в возрасте 30 лет",

– сообщил ученый Оксфордского университета, один из авторов исследования Крис Ваймант.

Кроме того, у пожилых людей болезнь будет прогрессировать еще быстрее.

Эффективна ли терапия против нового варианта

В то же время ученые в ходе исследования обнаружили, что антиретровирусные препараты, стандартное лечение ВИЧ работают против варианта VB так же хорошо, как и против других версий вируса.

Обратите внимание: в декабре 2021 года в Украине официально зарегистрировали 1338 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 345 пациентов диагностировали СПИД, а 164 человека умерли от СПИДа.

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