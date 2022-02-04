В Европе обнаружили новый вариант ВИЧ: он быстрее развивается

В Нидерландах зафиксировали новый вариант ВИЧ, вируса, вызывающего СПИД. Вероятно, он вызывает более быстрый прогресс заболевания, чем другие версии вируса.

Группа исследователей из Института обширных данных Оксфордского университета обнаружила мутацию вируса ВИЧ в образцах крови ВИЧ-инфицированных европейцев.

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Новый вариант ВИЧ развивается быстрее

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) разрушает иммунные клетки, которые называют клетками CD4 в организме, вызывая резкое падение числа этих клеток. Без соответствующей терапии инфекция превращается в СПИД.

Что это значит? Без лечения инфекции люди с новым вариантом VB перейдут к СПИДу в среднем в течение 2 – 3 лет после начального диагноза ВИЧ. С другими версиями вируса аналогичная мера понижения происходит в среднем через 6 – 7 лет после установления диагноза.

! Ученые обнаружили, что людей, инфицированных недавно выявленным вариантом ВИЧ, получившим название вариант VB, количество CD4 падает примерно вдвое быстрее, чем у людей, инфицированных близкими родственными штаммами ВИЧ.

Мы обнаружили, что в среднем люди с этим вариантом перейдут от диагноза СПИДа за 9 месяцев, если они не начнут лечение и если диагноз будет поставлен в возрасте 30 лет",

– сообщил ученый Оксфордского университета, один из авторов исследования Крис Ваймант.

Кроме того, у пожилых людей болезнь будет прогрессировать еще быстрее.

Эффективна ли терапия против нового варианта

В то же время ученые в ходе исследования обнаружили, что антиретровирусные препараты, стандартное лечение ВИЧ работают против варианта VB так же хорошо, как и против других версий вируса.

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