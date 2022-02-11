Об этом сообщила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес. Она объяснила такие прогнозы тем, что в Евросоюзе обе прививки получили 70% населения.

К слову Первую дозу COVID-вакцины за прошедшие сутки получила почти 21 тысяча украинцев

Тогда как 45% – получили бустерные дозы. Она также надеется, что уже в следующие недели волна заражений Омикроном в ЕС пойдет на спад.

В это время 70% населения ЕС полностью вакцинированы, а более 45% получили ревакцинацию. Это обнадеживающие цифры, но нам нужно продолжать вакцинацию,

– сказала Кириакидес на пресс-конференции министров здравоохранения стран ЕС в Гренобле.

Рано ослаблять бдительность

При этом Кириакидес заявила, что несмотря на улучшение ситуации с распространением инфекции сейчас рано ослаблять бдительность. А также "следует быть готовыми к появлению новых вариантов коронавируса".

Когда отменят карантин в Украине

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что общенациональный локдаун в Украине из-за Омикрона вводить не планируют.

Он также добавил, что как только уровень вакцинации в стране достигнет отметки в 70% вакцинированных, то о карантинах вообще можно будет забыть.

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Что говорят эксперты

За год вакцинальной кампании в Украине не привили даже половину населения. Более того, темпы вакцинации замедляются. Поэтому на фоне этого эксперты прогнозируют, что пандемия COVID-19 в Украине закончится аж в 2023 году – на год позже, чем в ЕС.

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