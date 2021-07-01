В Европе впервые за 3 месяца зафиксировали рост больных COVID-19

На фоне распространения нового штамма коронавируса Дельта, который обнаружили уже в 96 странах мира, в Европе начало расти количество новых больных после трехмесячного спада. В ВОЗ считают, что основные причины — ослабление ограничений и несоблюдение правил.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, в организации также напомнили правила, которые помогут защититься от инфицирования штаммом Дельта.

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На прошлой неделе количество новых случаев выросло на 10%, это обусловлено ослаблением ограничений, поездками между странами и пренебрежением социальной дистанции,

– заявил на пресс-конференции региональный директор ВОЗ по вопросам Европы Ганс Клюге.

В ЕС спад заболеваемости ковидом регистрировали в течение последних десяти недель. Из-за этого многие страны блока открыли свои границы для туристов, прошедших полный курс вакцинации.

На территории Евросоюза утвердили цифровой COVID-сертификат: как для граждан ЕС, так и для граждан третьих стран.

Поэтому, с 1 июля 2021 года иммунизированные одобренными регулятором ЕС (Европейским агентством по лекарственным средствам) вакцинами люди могут въезжать в этот блок и свободно перемещаться внутри него.

Впрочем, только одобренными EMA вакцинами, в частности: