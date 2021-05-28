Европейский регулятор EMA одобрил вакцинацию детей вакциной Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее вакцина одобрена для применения подростков в возрасте от 16 лет.

К теме В Японии разрешат вакцину Pfizer против коронавируса для детей от 12 лет

Вакцина безопасна для детей

Испытания с участием 2 260 детей в возрасте от 12 до 15 лет доказали, что иммунный ответ организма на мРНК-вакцину Comirnaty сопоставим с иммунным ответом в возрастной группе от 16 до 25 лет (по уровню антител к SARS-CoV-2).

Всего вакцину получили 1005 детей. Среди них не зафиксировали ни одного случая COVID-19.

Среди 978 детей, получивших плацебо, 16 – заразились коронавирусом.

Pfizer сформировала у детей стопроцентную защиту к COVID-19. Результаты исследований:

Это означает, что в этом исследовании вакцина показала 100%-ю эффективность в предотвращении COVID-19 (хотя реальный показатель может составлять от 75% до 100%),

– говорится в сообщении EMA.

Вакцинация детей от 12 до 15 лет будет осуществляться в два этапа с интервалом в три недели.

Что известно о вакцинации детей против COVID-19

Пока ни одна вакцина против COVID-19 не разрешена к использованию для людей в возрасте до 12 лет.

Предварительно американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 эффективна и безопасна для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Однако ни FDA, ни EMA не одобрили ее применение среди детей и подростков.

Главное о вакцине Pfizer

Источник: CNBC

Comirnaty (BNT162b2), то есть вакцина производства Pfizer/BioNTech – является первой в мире, которая получила одобрение от Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Ее эффективность против легкой формы коронавируса составляет 91,3%, против тяжелой – 100%.