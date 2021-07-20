EMA оценит соответствие препарата обычным стандартам ЕС, в том числе по эффективности, безопасности и качеству.

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Регулятор отметил, что решение принято на основании предварительных лабораторных исследований и ранних клинических испытаниях у взрослых.

EMA будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества существующие риски,

– говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что экспертиза продлится до тех пор, пока не будет доступно достаточно доказательств для формальной заявки на получение регистрационного сертификата.

К слову, производитель представил вакцину еще в мае. Промежуточные результаты второй фазы исследований препарата Sanofi показали от 95% до 100% выработки антител после второй инъекции во всех возрастных группах (от 18 до 95 лет).

Актуально о кампании по вакцинации в мире

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по вакцинации беременных – иммунизация этой группы имеет больший приоритет, чем считалось ранее.

В ВОЗ также считают, что сейчас распределение вакцин в мире неравномерно и это катастрофически замедляет темы противодействия пандемии.

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