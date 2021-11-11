Это первые препараты против коронавируса с моноклональными антителами, которые получили положительное заключение комиссии EMA. Ведомство отправит рекомендации для обоих лекарственных средств в Европейскую комиссию.
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Комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) рекомендовал разрешить Ронапрев (казиривимаб/имдевимаб) и Регикрон (регданвимаб) для лечения COVID-19,
– говорится в пресс-релизе.
EMA проанализировали данные исследований, которые показывают, что лечение Ронапревом или Регикроном значительно снижает количество госпитализаций и летальных исходов у пациентов с COVID-19 с риском тяжелого COVID-19. Другое исследование показало, что Ронапрев снижает возможность заражения COVID-19, если член семьи инфицирован SARS-CoV-2.
Что известно о препаратах:
- Ронапрев рекомендуют использовать для лечения COVID-19 у взрослых и подростков (от 12 лет и весом не менее 40 килограммов), которым не нужен дополнительный кислород и которые подвергаются повышенному риску серьезного заболевания. Также его можно использовать для профилактики COVID-19.
- Что касается Регикрона, комитет рекомендовал разрешить эти лекарства для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и которые тоже имеют повышенный риск серьезного заболевания.