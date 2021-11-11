Это первые препараты против коронавируса с моноклональными антителами, которые получили положительное заключение комиссии EMA. Ведомство отправит рекомендации для обоих лекарственных средств в Европейскую комиссию.

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Комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) рекомендовал разрешить Ронапрев (казиривимаб/имдевимаб) и Регикрон (регданвимаб) для лечения COVID-19,

– говорится в пресс-релизе.

Моноклональные антитела – что это Это белки, предназначенные для прикрепления к определенной мишени, в этом случае к белку-шипу SARS-CoV-2, который вирус использует для проникновения в клетки человека.

EMA проанализировали данные исследований, которые показывают, что лечение Ронапревом или Регикроном значительно снижает количество госпитализаций и летальных исходов у пациентов с COVID-19 с риском тяжелого COVID-19. Другое исследование показало, что Ронапрев снижает возможность заражения COVID-19, если член семьи инфицирован SARS-CoV-2.

Что известно о препаратах: