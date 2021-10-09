Побочные эффекты возможны в течение месяца после вакцинации этими препаратами. Однако регулятор отметил, что преимущества вакцинации превышают возможные риски.

Внимание Бустерная и третья доза COVID-вакцины: в чем разница

Какие побочные эффекты могут быть после вакцинации

Среди выделенных побочных эффектов эксперты подтвердили вероятность возникновения венозной тромбоэмболии, а также иммунной тромбоцитопении.

Важно! Эксперты отметили, что упомянутые побочные эффектны легко лечатся при правильной и оперативной диагностике.

Как распознать побочную реакцию

Медики призвали людей, у которых начались проблемы с самочувствием после вакцинации, обращаться к врачам за помощью. Симптомами побочной реакции на вакцину могут быть:

боль в области грудной клетки,

болевые ощущения в ногах и отек конечностей,

постоянная боль в животе.

Что известно о "побочке" Janssen

В апреле Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало включить образование тромбов в перечень побочных эффектов вакцины Janssen производства Johnson & Johnson.

13 апреля регулятор США рекомендовал приостановить использование вакцины из-за того, что она может приводить к тромбозу. После этого Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе.

Для вакцины Johnson & Johnson не существует утвержденной бустерной или третьей дозы. Однако 5 октября компания попросила FDA позволить бустеры для людей, которые получили ее одноразовую вакцину.

Исследование ученых Института Регенштрайфа подтвердило, что наиболее эффективные вакцины против штамма коронавируса Дельта: Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.