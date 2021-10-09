Побочные эффекты возможны в течение месяца после вакцинации этими препаратами. Однако регулятор отметил, что преимущества вакцинации превышают возможные риски.
Внимание Бустерная и третья доза COVID-вакцины: в чем разница
Какие побочные эффекты могут быть после вакцинации
Среди выделенных побочных эффектов эксперты подтвердили вероятность возникновения венозной тромбоэмболии, а также иммунной тромбоцитопении.
Как распознать побочную реакцию
Медики призвали людей, у которых начались проблемы с самочувствием после вакцинации, обращаться к врачам за помощью. Симптомами побочной реакции на вакцину могут быть:
- боль в области грудной клетки,
- болевые ощущения в ногах и отек конечностей,
- постоянная боль в животе.
Что известно о "побочке" Janssen
- В апреле Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало включить образование тромбов в перечень побочных эффектов вакцины Janssen производства Johnson & Johnson.
- 13 апреля регулятор США рекомендовал приостановить использование вакцины из-за того, что она может приводить к тромбозу. После этого Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе.
- Для вакцины Johnson & Johnson не существует утвержденной бустерной или третьей дозы. Однако 5 октября компания попросила FDA позволить бустеры для людей, которые получили ее одноразовую вакцину.