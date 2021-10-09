Европейский регулятор подтвердил новые побочные эффекты от вакцин Johnson & Johnso и AstraZeneca

Комитет по безопасности медикаментов Европейского агентства лекарственных средств (EMA) подтвердил редкую возможность побочных эффектов вакцин производства Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Побочные эффекты возможны в течение месяца после вакцинации этими препаратами. Однако регулятор отметил, что преимущества вакцинации превышают возможные риски.

Внимание Бустерная и третья доза COVID-вакцины: в чем разница

Какие побочные эффекты могут быть после вакцинации

Среди выделенных побочных эффектов эксперты подтвердили вероятность возникновения венозной тромбоэмболии, а также иммунной тромбоцитопении.

Как распознать побочную реакцию

Эксперты отметили, что упомянутые побочные эффектны легко лечатся при правильной и оперативной диагностике.

Медики призвали людей, у которых начались проблемы с самочувствием после вакцинации, обращаться к врачам за помощью. Симптомами побочной реакции на вакцину могут быть:

боль в области грудной клетки,

болевые ощущения в ногах и отек конечностей,

постоянная боль в животе.

Что известно о "побочке" Janssen