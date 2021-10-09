Европейский регулятор подтвердил новые побочные эффекты от вакцин Johnson & Johnso и AstraZeneca

9 октября 2021 , 12:01
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Источник:

EMA

Комитет по безопасности медикаментов Европейского агентства лекарственных средств (EMA) подтвердил редкую возможность побочных эффектов вакцин производства Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Побочные эффекты возможны в течение месяца после вакцинации этими препаратами. Однако регулятор отметил, что преимущества вакцинации превышают возможные риски.

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Какие побочные эффекты могут быть после вакцинации

Среди выделенных побочных эффектов эксперты подтвердили вероятность возникновения венозной тромбоэмболии, а также иммунной тромбоцитопении.

Важно! Эксперты отметили, что упомянутые побочные эффектны легко лечатся при правильной и оперативной диагностике.

Как распознать побочную реакцию

Медики призвали людей, у которых начались проблемы с самочувствием после вакцинации, обращаться к врачам за помощью. Симптомами побочной реакции на вакцину могут быть:

  • боль в области грудной клетки,
  • болевые ощущения в ногах и отек конечностей,
  • постоянная боль в животе.

Что известно о "побочке" Janssen

  • В апреле Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало включить образование тромбов в перечень побочных эффектов вакцины Janssen производства Johnson & Johnson.
  • 13 апреля регулятор США рекомендовал приостановить использование вакцины из-за того, что она может приводить к тромбозу. После этого Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе.
  • Для вакцины Johnson & Johnson не существует утвержденной бустерной или третьей дозы. Однако 5 октября компания попросила FDA позволить бустеры для людей, которые получили ее одноразовую вакцину.
Исследование ученых Института Регенштрайфа подтвердило, что наиболее эффективные вакцины против штамма коронавируса Дельта: Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.
Автор: Анастасія Лукашевська