В EMA выпустили рекомендации относительно применения "Молнупиравира". Кроме того, в ведомстве изучают данные препарата "Пакловида".

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Комитет по лекарственным средствам для человека ЭМА (CHMP) выпустил рекомендации по применению препарата Lagevrio (также известного как "Молнупиравир") для лечения COVID-19,

– говорится в сообщении EMA.

Особенности использования препарата

"Молнупиравир" можно назначать для лечения взрослых с COVID-19, не требующих дополнительного кислорода и имеющих повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.

В ведомстве отметили, что этот препарат следует назначать как можно скорее после диагностики коронавируса и 5 дней после начала симптомов.

Препарат, выпускаемый в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней,

– говорится в сообщении.

Что известно о таблетках "Пакловида" от Pfizer

В EMA сообщили, что изучают данные по применению препарата "Пакловида" компании Pfizer.

EMA начинает это рассмотрение для поддержки национальных органов, которые могут принять решение о его раннем применении для лечения COVID-19, например, в условиях чрезвычайной ситуации, до получения разрешения на продажу,

– говорится в сообщении.

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