Европейский регулятор рекомендует COVID-таблетки от Merck и приступил к оценке препарата Pfizer
Источник:EMA
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало использование таблеток от коронавируса компании Merck. Кроме того, в агентстве начали оценку безопасности и эффективности таблеток от компании Pfizer.
В EMA выпустили рекомендации относительно применения "Молнупиравира". Кроме того, в ведомстве изучают данные препарата "Пакловида".
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Комитет по лекарственным средствам для человека ЭМА (CHMP) выпустил рекомендации по применению препарата Lagevrio (также известного как "Молнупиравир") для лечения COVID-19,
– говорится в сообщении EMA.
Особенности использования препарата
- "Молнупиравир" можно назначать для лечения взрослых с COVID-19, не требующих дополнительного кислорода и имеющих повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.
- В ведомстве отметили, что этот препарат следует назначать как можно скорее после диагностики коронавируса и 5 дней после начала симптомов.
Препарат, выпускаемый в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней,
– говорится в сообщении.
Что известно о таблетках "Пакловида" от Pfizer
В EMA сообщили, что изучают данные по применению препарата "Пакловида" компании Pfizer.
EMA начинает это рассмотрение для поддержки национальных органов, которые могут принять решение о его раннем применении для лечения COVID-19, например, в условиях чрезвычайной ситуации, до получения разрешения на продажу,
– говорится в сообщении.
Главное о таблетках от коронавируса от Merck и Pfizer
- В Украине приступают к клиническим испытаниям таблеток от коронавируса от компаний Pfizer и Merck.
- Британское агентство по регулированию лекарственных средств одобрило применение препарата Молнупиравир американской компании Merck для лечения у взрослых легкой и умеренной формы COVID-19.
- Предварительные данные показывают, что таблетки Merck уменьшают вероятность госпитализации на 50%.
- В то же время препарат от Pfizer снижает риск госпитализации и смерти на 89%.