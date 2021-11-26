Об этом в ЕС сообщили 26 ноября. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан отметил, что новый штамм может наделать немало проблем в Европе.

Ранее У летучих мышей нашли новый штамм коронавируса

Урсула фон дер Ляйен предлагает прекратить авиасообщение с ЮАР

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она предлагает вместе со странами-членами ЕС активизироваться, чтобы остановить авиаперевозки из южноафриканского региона.

В Германии отметили, что предложение фон дер Ляйен могут принять уже вечером 26 ноября. По словам Йенса Шпана, из ЮАР будут перевозить только граждан Германии. Всем путешественникам придется пройти через карантин. От него не спасет даже полная вакцинация.

В ЮАР обнаружили вариант коронавируса, который имеет много мутаций

В Южной Африке обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529. Ученые бьют тревогу, поскольку этот штамм имеет большое количество мутаций. Опасность его заключается в очень быстром распространении – в частности, среди молодежи в Гаутенге. Это самая густонаселенная провинция ЮАР.

Обратите внимание! Ранее о закрытии авиасообщения с ЮАР заявила Великобритания. В стране опасаются, что южноафриканский штамм окажется еще более заразным, чем Дельта, а вакцины против него будут не столь эффективными. На такой же шаг пошел и Израиль.

Больше здесь Первые страны уже закрывают границы из-за нового штамма COVID-19 с 32 мутациями

Что известно о штамме B.1.1.529: