Применение американского препарата от COVID-19 для детей одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам. Об этом сообщается на сайте организации.

Читайте также В США могут применять третью дозу вакцины против СOVID-19

В ЕС будут вакцинировать детей

Ранее вакцину Moderna уже разрешили для использования людям в возрасте от 18 лет.

Применение препарата для детей от 12 до 17 лет будет таким же, как и у совершеннолетних.

Медсредство будут вводить в виде двух инъекций в мышцы надплечья с интервалом в 4 недели.

Эффект Moderna доказан в исследовании, в котором приняли участие 3 732 ребенка от 12 до 17 лет. Выяснили, что препарат дает иммунный ответ у пациентов от 12 до 17 лет, подобный тому, который наблюдали у молодых людей от 18 до 25 лет.

Коротко о вакцине от Moderna

Это мРНК-вакцина , разработанная по технологии, которая побуждает организм производить аналогичные составу вируса белки и вызывает иммунный ответ.

, разработанная по технологии, которая побуждает организм производить аналогичные составу вируса белки и вызывает иммунный ответ. Новое название препарата от американского производителя Moderna – Spikevax. Прививку им нужно проводить два раза с интервалом в 28 дней.

К теме Как использовать вакцину Moderna и сколько доз во флаконе: объяснение Ляшко