Применение американского препарата от COVID-19 для детей одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам. Об этом сообщается на сайте организации.
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В ЕС будут вакцинировать детей
Ранее вакцину Moderna уже разрешили для использования людям в возрасте от 18 лет.
- Применение препарата для детей от 12 до 17 лет будет таким же, как и у совершеннолетних.
- Медсредство будут вводить в виде двух инъекций в мышцы надплечья с интервалом в 4 недели.
Коротко о вакцине от Moderna
- Это мРНК-вакцина, разработанная по технологии, которая побуждает организм производить аналогичные составу вируса белки и вызывает иммунный ответ.
- Новое название препарата от американского производителя Moderna – Spikevax. Прививку им нужно проводить два раза с интервалом в 28 дней.
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