Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года.

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Он заявил, что это решение было принято из-за претензий ЕС к компании-производителю, которые обернулись судебными исками. Из-за этого Брюссель заявляет о срыве поставок вакцины AstraZeneca.

"Мы не обновляли заказы на поставки после июня. Посмотрим, что произойдет", – сказал Бретон.

Европейские чиновники возлагают ответственность на AstraZeneca за затягивание вакцинации в странах-участницах Европейского союза.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ближайшее время будет подписан контракт о поставках почти 2 миллиардов доз вакцины Pfizer до конца 2023 года.

Именно препарат компании AstraZeneca сейчас активно используют в Украине для вакцинации против коронавируса.



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