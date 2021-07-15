Европейская комиссия взяла на себя координацию процесса. В частности, они готовы оплатить до 75% расходов на транспортировку помощи. Соответствующее заявление опубликовали 15 августа.

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В целом, после новых предложений помощи нуждающимся странам от государств-членов ЕС, Комиссия поддержала обмен более 3 миллионов вакцин против COVID-19 со странами за пределами ЕС. Это будет происходить через Европейский механизм гражданской защиты.

Государства-члены ЕС продолжают поддерживать глобальные усилия по вакцинации. Я благодарю все страны за их солидарность. Вакцинация для всех необходима для преодоления этой глобальной пандемии,

– отметил уполномоченный по вопросам урегулирования кризисов Янез Ленарчич.

Сколько достанется доз Украине

Из этого количества – Украине направлено:

500 тысяч доз из Дании;

100 тысяч 800 доз – из Румынии.

Кто еще получит вакцины

Среди других стран, которым выделят препараты из Дании, Латвии, Хорватии, Словакии:

Албания – в целом 280 тысяч доз

Бутан – 139 тысяч доз вакцин;

Босния и Герцеговина – 250 тысяч;

Косово – 250 тысяч доз;

Северная Македония – 250 тысяч доз;

Тайвань – 10 тысяч;

Тунис – 50 тысяч 400 доз

Другая помощь от ЕС

С начала пандемии ЕС также поддерживает предоставление другой гуманитарной помощи. Так, государства-члены ЕС предоставили миллионы масок, защитных костюмов, дезинфицирующих средств и иной поддержки, таких как машины скорой помощи и вентиляторы, чтобы помочь глобальной борьбе с COVID-19.

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