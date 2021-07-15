Евросоюз предоставит Украине почти 700 тысяч доз вакцины против COVID-19
Источник:European Commission
В Евросоюзе договорились выделить третьим странам новые дозы вакцины против коронавируса. В частности, Украине достанется почти 700 тысяч образцов препарата.
Европейская комиссия взяла на себя координацию процесса. В частности, они готовы оплатить до 75% расходов на транспортировку помощи. Соответствующее заявление опубликовали 15 августа.
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В целом, после новых предложений помощи нуждающимся странам от государств-членов ЕС, Комиссия поддержала обмен более 3 миллионов вакцин против COVID-19 со странами за пределами ЕС. Это будет происходить через Европейский механизм гражданской защиты.
Государства-члены ЕС продолжают поддерживать глобальные усилия по вакцинации. Я благодарю все страны за их солидарность. Вакцинация для всех необходима для преодоления этой глобальной пандемии,
– отметил уполномоченный по вопросам урегулирования кризисов Янез Ленарчич.
Сколько достанется доз Украине
Из этого количества – Украине направлено:
- 500 тысяч доз из Дании;
- 100 тысяч 800 доз – из Румынии.
Кто еще получит вакцины
Среди других стран, которым выделят препараты из Дании, Латвии, Хорватии, Словакии:
- Албания – в целом 280 тысяч доз
- Бутан – 139 тысяч доз вакцин;
- Босния и Герцеговина – 250 тысяч;
- Косово – 250 тысяч доз;
- Северная Македония – 250 тысяч доз;
- Тайвань – 10 тысяч;
- Тунис – 50 тысяч 400 доз
Другая помощь от ЕС
С начала пандемии ЕС также поддерживает предоставление другой гуманитарной помощи. Так, государства-члены ЕС предоставили миллионы масок, защитных костюмов, дезинфицирующих средств и иной поддержки, таких как машины скорой помощи и вентиляторы, чтобы помочь глобальной борьбе с COVID-19.
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Предпосылки
- Механизм гражданской защиты ЕС является одним из инструментов, который способствовал оказанию поддержки странам, которые обращаются за помощью во время пандемии коронавируса.
- С помощью него можно координировать и финансировать доставку вакцин, медицинского и защитного оборудования и других материалов по всей Европе и во всем мире.
- Сейчас государства-члены ЕС пообещали более 159 миллионов доз вакцин в странах, не входящих в ЕС.