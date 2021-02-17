В Еврокомиссии рассказали о заключении второго контракта с американской компанией Moderna на поставку 300 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что контракт предусматривает, что ЕС закупит дополнительные 150 миллионов доз вакцины в 2021 году и сможет закупить еще 150 миллионов в 2022 году.

Читайте также В Британии заразят 90 добровольцев коронавирусом: подробности исследования

Я рада сообщить, что сегодня Еврокомиссия приняла второй контракт с компанией Moderna для закупки 300 миллионов дополнительных доз вакцины ее производства против COVID-19. Это хорошая новость,

– сказала президент Еврокомиссии.

Эти вакцины будут распределены между странами-членами и потенциально могут быть переданы соседям и партнерам блока.

Добавим, что в январе 2021 года Европейское медицинское агентство (ЕМА) предоставило рыночную авторизацию на территории Европейского Союза для вакцины против коронавируса производства компании Moderna. Также эта вакцина является одной из трех вакцин против коронавируса, наряду с Pfizer и BioNTech и AstraZeneca, которые были признаны ЕМА как "безопасные и эффективные".

Представители компании Moderna также заявили об эффективности этой вакцины против новых штаммов коронавируса.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала