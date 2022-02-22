Евросоюз разрешил въезд вакцинированным CoronaVac
Источник:Европейская правда
Государства ЕС приняли новые рекомендации для государств-членов о допуске вакцинированных путешественников. Они включают возможность туризма после прививки китайской вакциной CoronaVac.
Новые рекомендации ЕС
Ключевое изменение, имеющее вес для украинцев, касается перечня вакцин, прививка которыми дает разрешение на путешествия в государства ЕС.
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В настоящее время одобренными для использования в ЕС являются вакцины от 5 производителей:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech);
- AstraZeneca;
- Moderna;
- Novavax;
- Janssen (Johnson & Johnson's).
Впрочем, в Украине для прививки используют также китайскую вакцину CoronaVac от Sinovac. Она была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), но не получила одобрения для применения в ЕС.
Поэтому, до сих пор вакцинированные этим препаратом, имели разрешение на въезд только в небольшое количество государств Евросоюза.
Государства-члены должны снять временные ограничения на несущественные поездки для людей, вакцинированных вакцинами, одобренными ЕС или ВОЗ, если получили последнюю дозу начальной вакцинации не менее чем за 14 дней и не более чем за 270 дней до въезда, или если получили бустерную дозу,
– говорится в решении Совета ЕС.
Дополнительные условия
В то же время, по новым правилам, для вакцинированных CoronaVac государства-члены ЕС могут устанавливать особые правила въезда: требовать предоставить ПЦР-тест или проходить самоизоляцию по прибытию.
Также рекомендуется разрешить въезд для непривитых детей младше 18 лет, но к ним могут выдвигать требование о самоизоляции.
Когда заработают новые рекомендации
Новые рекомендации станут актуальны с 1 марта. Решения о конкретной схеме допуска каждое государство будет принимать самостоятельно, однако ряд государств ЕС (в частности, Германия, Франция и т.п.), как правило, одобряют правила въезда в соответствии с рекомендациями Совета ЕС.Важно! Ослабление правил не касается вакцинированных российским "Спутником" – вакцина не прошла проверку ВОЗ.