В дополнение к осеннему контракту на 300 миллионов доз вакцины Еврокомиссия заключила еще один с таким же объемом.

Европейский союз законтрактовал дополнительные 300 млн доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer и BioNTech. Об этом, как сообщает Bloomberg, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также по теме: Великобритания утвердила третью вакцину от коронавируса

Я особенно рада, что 750 миллионов с этого заказа уже будут доступны со второго квартала. Остальные поставят в третьем и четвертом кварталах,

– сказала она.

Как и предыдущее, новое соглашение состоит из двух частей. ЕС разместил твердый заказ на 200 миллионов доз с возможностью запросить дополнительные 100 миллионов инъекций.

Она добавила, что в ЕС обеспечили количество доз, необходимых для вакцинации 380 миллионов европейцев, а это более 80% европейского населения.

Фон дер Лейен сказала, что другие разрешения на вакцины ожидаются в ближайшие недели и месяцы, поэтому в Европе будет более чем достаточно вакцины в надежные сроки.

Что известно о вакцине Pfizer / BioNTech