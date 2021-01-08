Евросоюз удвоил заказ вакцины против COVID-19 от BioNTech / Pfizer
В дополнение к осеннему контракту на 300 миллионов доз вакцины Еврокомиссия заключила еще один с таким же объемом.
Европейский союз законтрактовал дополнительные 300 млн доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer и BioNTech. Об этом, как сообщает Bloomberg, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Я особенно рада, что 750 миллионов с этого заказа уже будут доступны со второго квартала. Остальные поставят в третьем и четвертом кварталах,
– сказала она.
Как и предыдущее, новое соглашение состоит из двух частей. ЕС разместил твердый заказ на 200 миллионов доз с возможностью запросить дополнительные 100 миллионов инъекций.
Она добавила, что в ЕС обеспечили количество доз, необходимых для вакцинации 380 миллионов европейцев, а это более 80% европейского населения.
Фон дер Лейен сказала, что другие разрешения на вакцины ожидаются в ближайшие недели и месяцы, поэтому в Европе будет более чем достаточно вакцины в надежные сроки.
Что известно о вакцине Pfizer / BioNTech
- Эффективность вакцины во время клинических испытаний составляла 95%. Уровень эффективности был одинаковым даже среди людей старше 75 лет.
- Вакцина от этих компаний называется Comirnaty. Это двухкомпонентный препарат, который вводят в руку дважды с интервалом не менее 21 день.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата обычно легкой или средней тяжести и проходят через несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
- 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат и рекомендовало его использование в странах ЕС.
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