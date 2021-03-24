Европейский союз 24 марта ужесточит правила экспорта вакцины против коронавируса. Изменения не коснутся поставок в рамках международного механизма COVAX.

Новые правила должны упростить остановку экспорта, если производители вакцины не выполнили свои европейские обязательства.

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Этот шаг может коснуться компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые объявили о задержках поставок. В то же время Pfizer Inc. и Moderna Inc. выполнили свои обязательства в Европе.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что ЕС не намерен полностью ограничивать экспорт вакцин от коронавируса, производство которых организовано на территории блока.

Обратите внимание! В рамках COVAX планируют вакцинировать не менее 20% населения во всех странах мира. Эти вакцины страны получат бесплатно.





Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала