Евросоюз введет сертификаты COVID-вакцинации в течение 3 месяцев
В течение 3 месяцев Евросоюз введет сертификаты COVID-вакцинации. Соответствующее решение лидеров стран ЕС озвучила канцлер Германии Ангела Меркель.
Источник:Tages Spiegel
По словам Меркель все лидеры стран признали: ЕС требует электронных подтверждений вакцинации.
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Все технические аспекты сертификатов COVID-вакцинации проработает Еврокомиссия.
Еврокомиссии потребуется около 3 месяцев, чтобы разработать технические вопросы,
– отметила Меркель.
Что еще сказала канцлер Германии
- Сначала соответствующие сертификаты разработают страны-члены ЕС.
- Впоследствии Еврокомиссия сделает их "совместимыми". Тогда люди смогут использовать свои сертификаты во всех странах ЕС.
- Пока неизвестно, будут ли сертификаты COVID-вакцинации необходимыми для поездок в ЕС.
- В то же время говорится, что ЕС может открыть свои границы для жителей других стран, которые ввели сертификацию.
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