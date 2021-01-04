Европейское агентство по лекарственным средствам 4 января собралось на обсуждение вакцины против коронавируса. Препарат от Moderna могут утвердить для использования во всем ЕС.

Заседание спецкомитета запланировали на 6 января

Ранее Евросоюз остро критиковали за медленное утверждение вакцины. Львиная доля критики поступала из Германии, именно там обвинили Брюссель в закупке слишком малого количества препаратов. Об этом информирует издание Politico.

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Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам сообщил, что как только решение будет принято, сообщат общественности. Ранее заседание спецкомитета EMA планировали на 6 января.

В ЕС вакцинируют препаратом от Pfizer и BioNTech

Отметим, что Евросоюз начал массовую вакцинацию против коронавируса еще 27 декабря. ЕС закупил препарат от компаний Pfizer и BioNTech. Единственная страна, в которой еще не начали вводить препараты против COVID-19, – это Нидерланды. Под давлением общественности в Амстердаме уже обещают стартовать с процессом прививок на этой неделе.

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