В Евросоюзе начали массовую вакцинацию от COVID-19: детали
Страны ЕС 27 декабря начали масштабную вакцинацию от коронавируса. Страны европейского сообщества будут прививать население препаратом Pfizer и BioNTech.
О старте вакцинации рассказала президент Еврокомиссии
Ранее вакцину одобрило Европейское агентство лекарственных средств. Впоследствии препарат утвердила Еврокомиссия. О старте вакцинации сообщила в видеообращении президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Дни вакцинации в Европе – это трогательное время единения. Это история успеха ЕС,
– отметила фон дер Ляйен.
Приоритет в странах европейского сообщества будут отдавать людям из групп риска, а также лицам пожилого возраста.
Несколько стран ЕС начали вакцинацию раньше
Отметим, что ранее вакцинацию начали такие страны Евросоюза, как Венгрия, Германия и Словакия. Испания и Болгария начинают прививать людей против COVID-19 27 декабря, Бельгия и Люксембург – с 28 декабря, Нидерланды – с 8 января.
В Pfizer и BioNTech сообщили, что готовы до конца 2020 года предоставить ЕС еще 12,5 миллиона доз вакцины. Брюссель покупает одну дозу за 15,5 евро – это дешевле, чем приобрел официальный Вашингтон.
В Евросоюзе начали массовую вакцинацию: смотрите видео
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