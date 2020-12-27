Страны ЕС 27 декабря начали масштабную вакцинацию от коронавируса. Страны европейского сообщества будут прививать население препаратом Pfizer и BioNTech.

О старте вакцинации рассказала президент Еврокомиссии

Ранее вакцину одобрило Европейское агентство лекарственных средств. Впоследствии препарат утвердила Еврокомиссия. О старте вакцинации сообщила в видеообращении президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Дни вакцинации в Европе – это трогательное время единения. Это история успеха ЕС,

– отметила фон дер Ляйен.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

Приоритет в странах европейского сообщества будут отдавать людям из групп риска, а также лицам пожилого возраста.

Несколько стран ЕС начали вакцинацию раньше

Отметим, что ранее вакцинацию начали такие страны Евросоюза, как Венгрия, Германия и Словакия. Испания и Болгария начинают прививать людей против COVID-19 27 декабря, Бельгия и Люксембург – с 28 декабря, Нидерланды – с 8 января.

В Pfizer и BioNTech сообщили, что готовы до конца 2020 года предоставить ЕС еще 12,5 миллиона доз вакцины. Брюссель покупает одну дозу за 15,5 евро – это дешевле, чем приобрел официальный Вашингтон.

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