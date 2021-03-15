В Евросоюзе заинтересовались российской вакциной "Спутник V" – глава ПАСЕ
В Европейском союзе заинтересовались российской вакциной от коронавируса. Там рассматривают возможность поставок "Спутника V".
Источник:Госдума России
Страны Европы стремятся прививать от инфекции 450 миллионов человек. Об этом сообщил президент ПАСЕ Хендрик Дамс во время встречи с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.
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Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность,
– сказал политик.
Хендрик Дамс отметил, что есть множество примеров "противодействия" продвижению "спутника V" на европейский рынок.
Однако, по его словам, "было бы правильно" все же обсудить этот вопрос.
Что известно о "Спутнике V": кратко
- Европейское медицинское агентство сейчас рассматривает заявку на регистрацию российской вакцины.
- Венгрия разрешила вакцинацию "Спутником V" на территории своей страны.
- Российские биофизики заявили о том, что препарат не стоит массово применять.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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