В Европейском союзе заинтересовались российской вакциной от коронавируса. Там рассматривают возможность поставок "Спутника V".

Страны Европы стремятся прививать от инфекции 450 миллионов человек. Об этом сообщил президент ПАСЕ Хендрик Дамс во время встречи с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.

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Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность,

– сказал политик.

Хендрик Дамс отметил, что есть множество примеров "противодействия" продвижению "спутника V" на европейский рынок.

Однако, по его словам, "было бы правильно" все же обсудить этот вопрос.

Обратите внимание! Российскую вакцину "Спутник V" официально запретили в Украине. Кабмин не разрешил использовать препараты против коронавируса, которые изготовили в государстве-агрессоре.

Что известно о "Спутнике V": кратко

Европейское медицинское агентство сейчас рассматривает заявку на регистрацию российской вакцины.

Венгрия разрешила вакцинацию "Спутником V" на территории своей страны.

Российские биофизики заявили о том, что препарат не стоит массово применять.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала