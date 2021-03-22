Евросоюзу не нужна российская вакцина, – еврокомиссар
Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу не нужна российская вакцина "Спутник V". Ранее его же заявление российские СМИ использовали для пропаганды этого препарата.
Источник:Bloomberg
Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС получает необходимые дозы вакцин. В частности после проверки на возможные риски большинство европейских государств восстановили использования препарата AstraZeneca.
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Тьерри Бретон пообещал, что в апреле государства Евросоюза получают очередные партии в 100 миллионов доз вакцин. Коллективного иммунитета в Евросоюзе ожидают достичь до 14 июля 2021 года.
Между тем россияне пытаются проталкивать свою вакцину. Нам абсолютно не нужен "Спутник V",
– заверил еврокомиссар.
Предыдущая заявление Тьерри Бретона:
- Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка заявил, что "Спутник V" может оказаться хорошей вакциной". Мол, у России есть хорошие ученые.
- Эту фразу российские СМИ использовали, чтобы продемонстрировать, будто Запад заинтересован в российской вакцине. С заголовков с фразой Бретона куда-то исчезли слова "может оказаться".
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