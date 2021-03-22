Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу не нужна российская вакцина "Спутник V". Ранее его же заявление российские СМИ использовали для пропаганды этого препарата.

Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС получает необходимые дозы вакцин. В частности после проверки на возможные риски большинство европейских государств восстановили использования препарата AstraZeneca.

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Тьерри Бретон пообещал, что в апреле государства Евросоюза получают очередные партии в 100 миллионов доз вакцин. Коллективного иммунитета в Евросоюзе ожидают достичь до 14 июля 2021 года.

Между тем россияне пытаются проталкивать свою вакцину. Нам абсолютно не нужен "Спутник V",

– заверил еврокомиссар.

Предыдущая заявление Тьерри Бретона: