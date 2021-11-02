За 29 октября в Украине от коронавируса вакцинировали более 317 тысяч человек – это был рекордный показатель. В то же время в другие дни прошлого количество прививок не превышало 300 тысяч. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время визита в Винницу.

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По его словам, есть конкретные задачи, которые на заседании Совета национальной безопасности и обороны были поставлены по количеству вакцинаций в целом по Украине. Это и донесли каждой области и каждому городу.

Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя ОП "Общее количество – 350 тысяч вакцинаций в сутки. То есть, за каждую неделю мы должны делать более 2 миллионов прививок".

Заместитель председателя ОП заявил, что в Виннице должно делаться за день 14 тысяч вакцинаций. Указано, что Тимошенко получил заверения от главы Винницкой областной государственной администрации, что местные власти будут "принимать меры для ускорения темпов прививки".

"Надеюсь, что мы это увидим уже на текущей неделе. Ведь это безопасность не только вакцинируемого человека, но и в целом окружения", – подчеркнул Тимошенко.

Актуальная статистика заболеваемости и вакцинации

2 ноября в Украине подтвердили 19 455 случаев заболевания коронавирусом. От осложнений в сутки умерли 700 пациентов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 2 955 693 человек. Смертоносная инфекция унесла жизни 68 727 больных.

С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10 453 650 человек, две дозы – 7 515 248 человек.

В общей сложности проведено 17 968 ​​898 прививок. Минздрав отметил, что 93,5% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

Справка. Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или через своего врача.