Почему проводили ежегодный скрининг рака яичников

В Великобритании диагноз рак яичников ставят примерно 7500 раз в год, и почти 4000 женщин умирают от него ежегодно. Это наиболее смертоносный женский рак. У него отсутствуют какие-либо характерные симптомы, из-за чего болезнь часто не диагностируется до той стадии, когда лечение оказывается малоэффективным.

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Статистика показывает, что до 90% женщин, у которых рак яичников обнаружили на ранней стадии, могут рассчитывать прожить не менее 5 лет после установления диагноза. Если болезнь обнаруживают на поздней стадии, эта цифра падает до 25%.

Была надежда на то, что скрининг здоровых женщин на ежегодной основе улучшит показатели выживаемости, как этого удавалось достичь с помощью ежегодной диагностики рака шейки матки.

Почему это не принесло результата

Ученые Университетского колледжа Лондона в ходе исследования доказали, что ежегодные проверки на рак яичников обнаруживают большое количество опухолей на ранней стадии, но при этом не спасают больше жизней. Оказывается, даже выявленный на ранней стадии рак все равно достаточно агрессивен, что бы ни делали врачи.

Такие выводы получены в ходе одного из крупнейших по масштабу исследований, которые когда-либо проводились среди больших групп населения.

Эта неприятная новость для пациентов с раком яичников, но есть надежда, что более ранний диагноз уменьшит количество проведенных процедур и интенсивность лечения, которое бывает достаточно травматичным для женщин.