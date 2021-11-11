Ежегодно могут умирать 10 миллионов человек: Ляшко предупредил о "постантибиотиковой эре"

Устойчивость к антибиотикам является одной из самых серьезных угроз для здравоохранения. Ежегодно в мире умирают около 700 тысяч человек из-за инфицирования устойчивыми к антибиотикам бактериями.

Миру грозит постантибиотиковая эра

Во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что при потере контроля над назначением лечения антибиотиками цифра может достичь 10 миллионов смертей ежегодно уже через 30 лет.

Внимание На фоне пандемии COVID-19 возможна вспышка и другой инфекции, – ВОЗ о новых угрозах

И это не картина из фильма ужасов. Это возможное наступление "постантибиотиковой эры". Время, когда антибиотики перестанут работать и любая болезнь, которая сегодня при правильном и взвешенном лечении антибиотиками проходит почти незаметно, вполне реально может стать смертельно опасной,

– заявил он.

Пандемия усилила резистентность

По словам Ляшко, на фоне пандемии фиксируют рост продажи антибактериальных препаратов.

Между тем они не активны против вируса. Поэтому Ляшко в очередной раз подчеркнул, что диагноз COVID-19 не является прямым показателем для назначения антибиотиков. Это оправдано только при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции.

В то же время установить эти признаки могут врачи в конкретных случаях.

Что такое резистентность к антибиотикам? Процесс, при котором у бактерий со временем развивается устойчивость к антибиотикам. Если человек заражается такими устойчивыми к антибиотикам бактериями, лечить его препаратами становится труднее. Только за 20 последних лет бактерии стали устойчивее к антибиотикам вдвое. Например, если назначить человеку антибиотик, например амоксциллин, возможно, он выздоровеет быстрее. Однако его потомкам через 5-10 лет он уже не поможет.

Антибиотики при коронавирусе не эффективнее плацебо

Источник: MedicalXpress

Антибиотик азитромицин не эффективнее плацебо для предотвращения симптомов COVID-19 среди госпитализированных пациентов и может увеличить шанс на госпитализацию.