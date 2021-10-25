Об этом он заявил президент международного фонда "За мир без курения", бывший исполнительный директор ВОЗ по вопросам неинфекционных болезней и психического здоровья Дерек Ях. Он подчеркнул, что преимущественно мужчины курят почти втрое больше, чем женщины.
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Средний возраст составляет от 30 до 50 лет. Дерек Ях считает, что главную просветительскую функцию в отказе от курения должны нести врачи.
Ежегодно в Украине от последствий табакокурения умирает 85 тысяч человек,
– заявил Ях.
Среди самых распространенных причин смертности:
- заболевание сердца;
- рак легких;
- инсульт.
Эксперт подчеркнул, что смертельную опасность для курильщиков представляет не никотин, как многие думают, а продукты горения – смолы, дым и тому подобное. Он считает, что эту цифру можно существенно уменьшить, если поддержать курильщиков, когда они решают отказаться от этой привычки.
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Эффективные методы борьбы с курением
Специалист добавил, что лучший пример борьбы с курением показала Великобритания – за 10 лет там сократился уровень курения населения с 33% до 14,5%.
При этом главную просветительскую функцию несли именно врачи – они рассказывали населению о продуктах, которые являются наименее опасными. В то же время в стране и высокие налоги на классические сигареты.
Похожие подходы использует и Швеция, которая уже достигла лучших антитабачных показателей – там курит всего 16% населения.