Ежегодно умирает 85 тысяч человек: в Украине одни из худших показателей по курению в Европе

На сегодня в Украине примерно 8 миллионов курильщиков (это почти 23% населения страны). Вместе с тем, у нас одни из худших показателей в Европе по курению и его влиянию на здоровье людей.

Об этом он заявил президент международного фонда "За мир без курения", бывший исполнительный директор ВОЗ по вопросам неинфекционных болезней и психического здоровья Дерек Ях. Он подчеркнул, что преимущественно мужчины курят почти втрое больше, чем женщины.

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Средний возраст составляет от 30 до 50 лет. Дерек Ях считает, что главную просветительскую функцию в отказе от курения должны нести врачи.

Ежегодно в Украине от последствий табакокурения умирает 85 тысяч человек,

– заявил Ях.

Среди самых распространенных причин смертности:

заболевание сердца;

рак легких;

инсульт.

Эксперт подчеркнул, что смертельную опасность для курильщиков представляет не никотин, как многие думают, а продукты горения – смолы, дым и тому подобное. Он считает, что эту цифру можно существенно уменьшить, если поддержать курильщиков, когда они решают отказаться от этой привычки.

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Эффективные методы борьбы с курением

Специалист добавил, что лучший пример борьбы с курением показала Великобритания – за 10 лет там сократился уровень курения населения с 33% до 14,5%.

При этом главную просветительскую функцию несли именно врачи – они рассказывали населению о продуктах, которые являются наименее опасными. В то же время в стране и высокие налоги на классические сигареты.

Похожие подходы использует и Швеция, которая уже достигла лучших антитабачных показателей – там курит всего 16% населения.