Ревакцинация на постоянной основе невозможна

В частности, главу Pfizer спросили, возможны ли прививки против коронавируса каждые 4 – 5 месяцев на регулярной основе. На что, Бурла ответил, что надеется на другое развитие событий.

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Это не будет хорошим сценарием. Я надеюсь, что у нас будет вакцина, которую придется делать раз в год,

– сказал Бурла.

Прививки ежегодно

По его мнению, такая схема вакцинации будет удобнее для людей.

Альберт Бурла – гендиректор Pfizer "С точки зрения общественного здоровья, это идеальная ситуация. Мы хотим увидеть, сможем ли мы создать вакцину, которая поборет Омикрон и не обойдет другие варианты, и это может быть решением".

Новая вакцина появится в марте

Бурла отметил, что Pfizer может быть готов подать заявку на одобрение обновленной вакцины для борьбы со штаммом Омикрон и массового ее производства уже в марте.

Почему нужна новая вакцина

Comirnaty – вакцина против COVID-19 от Pfizer/BioNtech показала свою эффективность против тяжелых заболеваний и смерти, вследствие инфицирования Омикроном, однако она Comirnaty – вакцина против COVID-19 от Pfizer/BioNtech показала свою эффективность против тяжелых заболеваний и смерти, вследствие инфицирования Омикроном, однако она недостаточно эффективна в предотвращении передачи вируса . К слову, в ВОЗ тоже считают, что для защиты от новых штаммов СOVID-19 нужны новые вакцины

Последние данные о COVID-вакцинации в мире

По данным ВОЗ, около половины населения мира вакцинировали против коронавируса – они получили по две прививки.

Большинство стран в мире начали проводить бустерную вакцинацию – вводить третью прививку, чтобы продлить действие вакцин против коронавируса, в частности мутированных вариантов, таких как, штамм Омикрон и штамм Дельта.

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