Ежей обвинили в появлении золотистого стафилококка

Известно, что против золотистого стафилококка бессильны многие виды антибиотиков. Международная группа ученых пришла к выводу, что эта бактерия впервые появилась именно на коже ежей.

Ученые предположили, что опасные штаммы золотистого стафилококка возникли не в результате массового применения пенициллина, а во время длительной эволюционной борьбы между микробами и грибками, которые живут на коже европейских ежей. И произошло это задолго до открытия пенициллина.

Актуально Как успокоиться: эффективные методы борьбы с тревогой

Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения объявила тревогу из-за усиления устойчивости бактериальных инфекций к антибиотикам. В этой ситуации ВОЗ обвинила массовое использование антибиотиков, из-за которых бактерии выработали к ним иммунитет.

Но ученые из Института сыворотки Statens (Дания), Кембриджского университета, Королевского ботанического сада (Великобритания), Университета ветеринарной медицины, Института гигиены, микробиологии и тропической медицины (Австрия), Свободного университета Брюсселя (Бельгия) и других научных организаций провели собственное исследование и пришли к выводу, что устойчивость некоторых бактерий к антибиотикам могла появиться намного раньше до использования антибиотиков человечеством.

Как проводилось исследование

Биологи решили выяснить, как бактерии получили так называемый набор генов mecC – тот, который защищает их от действия популярных антибиотиков. Для этого они изучили небольшие различия в структуре этого участка ДНК и узнали, какие из них характерны для различных штаммов стафилококка. Авторы работы также попытались обнаружить этот участок в геномах других микроорганизмов. Итог оказался более чем странным: выяснилось, что набор генов появился не во второй половине прошлого века, а около 200 лет назад.

И впервые он возник вовсе не у людей и скота, а у диких животных, а именно – ежей, обитающих в Европе. На коже около 60% из них жили бактерии, имеющие антибиотикорезистентный набор генов и штаммы стафилококка, которые сильно напоминают современных виновников больничных инфекций.

Как это могло случиться

Исследователи предположили, что mecC возник в процессе борьбы между кожными грибками (которые пытаются избавиться от бактерий с помощью выделения антибиотиков) ежей и стафилококком.

От европейских ежей бактерии начали распространяться среди скота, и впоследствии перешли к людям.

По мнению ученых, это еще раз подчеркивает, что дикие животные являются резервуарами многих потенциально опасных инфекций.