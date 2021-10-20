Детали махинаций с COVID-документами

В Харьковской области правоохранители разоблачили группировку, которая продавала фейковые ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации от коронавируса. За время своей незаконной деятельности они создали более 40 тысяч поддельных справок.

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Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, что группировка состояла из 10 человек.

Для продажи фейковых сертификатов о вакцинации, а также ложных результатов ПЦР-тестов, они использовали логотип медицинской лаборатории и печати различных медучреждений.

За время своей незаконной деятельности они создали более 40 тысяч поддельных справок и около 500 фейковых сертификатов. Ежемесячно подпольный бизнес приносил им около 4 миллионов гривен.

В результате "наработали" злоумышленники себе на четыре статьи Уголовного кодекса. Семеро из них, включая организатора, задержаны,

– рассказал Игорь Клименко.

В полиции отметили, если вы имеете информацию о подобных случаях фальсификации COVID-документов, сообщайте на "102" или звоните в киберполицию по номеру 0800505170.

К слову, на Харьковщине критическая ситуация с COVID-19, количество больных стремительно растет, больницы переполнены ковид-пациентами. В частности, по информации Харьковского городского совета, 80% всех госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке. В то же время 4,6% из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Ответственность за подделку COVID-документов