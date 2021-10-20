Ежемесячно 4 миллиона гривен за фальшивые COVID-справки: на Харьковщине разоблачили мошенников
Источник:фейсбук главы Нацполиции Игоря Клименко
В Харьковской области группировка на миллионы гривен продавала фейковые результаты ПЦР-тестов и сертификаты вакцинации
Детали махинаций с COVID-документами
В Харьковской области правоохранители разоблачили группировку, которая продавала фейковые ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации от коронавируса. За время своей незаконной деятельности они создали более 40 тысяч поддельных справок.
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Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, что группировка состояла из 10 человек.
Для продажи фейковых сертификатов о вакцинации, а также ложных результатов ПЦР-тестов, они использовали логотип медицинской лаборатории и печати различных медучреждений.
За время своей незаконной деятельности они создали более 40 тысяч поддельных справок и около 500 фейковых сертификатов. Ежемесячно подпольный бизнес приносил им около 4 миллионов гривен.
В результате "наработали" злоумышленники себе на четыре статьи Уголовного кодекса. Семеро из них, включая организатора, задержаны,
– рассказал Игорь Клименко.
К слову, на Харьковщине критическая ситуация с COVID-19, количество больных стремительно растет, больницы переполнены ковид-пациентами. В частности, по информации Харьковского городского совета, 80% всех госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке. В то же время 4,6% из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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Ответственность за подделку COVID-документов
- В Украине предусмотрены наказания от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, в случае внесения ложных сведений в электронную систему здравоохранения наказанием будет заключение до 6 лет.
- Также правительством предусмотрена ответственность не только за изготовление и продажу поддельных документов или внесения ложных сведений в медицинские базы данных, но и за использование таких документов.
- Так, за сознательное использование фальсифицированных документов в Украине предусмотрено наказание от штрафа в размере 850 гривен до 2 лет в тюрьме.