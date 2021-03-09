Італія планує виробляти у себе російську вакцину "Спутник V"
Італія може стати першою країною ЄС, яка буде виробляти на своїй території російську вакцину "Супутник V".
Источник:AGI
Так, Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), який володіє патентом на "Супутник V", і компанія Adienne Pharma & Biotech вже підписали угоду про виробництво вакцини в Італії.
Читайте також Порівняли з російською рулеткою: творці "Супутника V" обурені Євроагентством з ліків
Партнерство дозволить почати виробництво вже в липні 2021 року. Інноваційний виробничий процес допоможе створити нові робочі місця і дозволить Італії контролювати весь виробничий процес. Це дозволить виробництво до 10 мільйонів доз до кінця року,
– йдеться в пресрелізі італійсько-російської торгової палати.
Компанія Adienne Pharma & Biotech планує виробляти вакцину на двох заводах – у Ломбардії і в центральній Італії та готова поставити 10 мільйонів доз з липня 2021 року по січень 2022 року.
Торгова палата наголосила, що коли Європейське агентство з лікарських засобів затвердить "Супутник", його почнуть поширювати по всій Італії.
"Російська влада працює над 20 спільними проєктами в Європі, а вакцина "Супутник V" вже зареєстрована у понад 45 країнах світу", – додали у палаті.
До слова, EMA розпочало експертизу "Супутника V" 4 березня на відповідність стандартам ЄС. Дві країни Євросоюзу Угорщина та Словаччина російську вакцину вже затвердили.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Поделиться новостью