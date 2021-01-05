Факт нарушения подтвердили: в Польше медцентр заплатит штраф за то, что вакцинировали звезд
По итогам проверки Министерства здравоохранения Польши, в Университетском клиническом центре Варшавского медицинского университета подтвердили умышленное нарушение правил программы вакцинации.
Медицинский центр оштрафовали
Нарушения, обнаруженные в первый день проверки, являются основанием для наложения штрафа в размере более 250 тысяч злотых (около 67 тысяч долларов). Об этом заявил глава польского Минздрава Адам Недзельский, сообщает TVN24.
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С уверенностью можно сказать, что произошло умышленное нарушение правил Национальной программы иммунизации,
– сказал Адам Недзельский.
По его словам, 250 тысяч злотых – это минимальный штраф, который Университетский клинический центр Варшавского медицинского университета должен выплатить.
Что известно о скандале с вакцинацией в Польше
- Кампания вакцинации против COVID-19 стартовала в Польше 27 декабря.
- Первыми – на нулевом этапе – должны быть вакцинированы, в том числе медицинские работники. Однако в последние дни были вакцинированы люди, которые не входят в эту группу.
- Вакцины от COVID-19 первыми получили актеры и политики.
- В частности, признались, что были вакцинированы ряд актеров, бывший премьер-министр, а сейчас депутат Европарламента Лешек Миллер.
- Первая партия вакцин Pfizer и BioNTech насчитывает примерно 10 тысяч доз вакцины.
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