Спусковой крючок образования опухоли

Слизистая оболочка толстого кишечника содержит крипты, которые увеличивают площадь поверхности для всасывания питательных веществ, в криптах также располагаются стволовые клетки, участвующие в адаптации организма к регулярному воздействию пищи с высоким содержанием жиров. Теперь ученые идентифицировали механизм, запускающий клеточную программу, что и провоцирует развитие опухоли.

К теме Заблокировать метастазирование рака возможно: ученые предложили две стратегии

Детали исследования

Сначала ученые определили, что спусковым сигналом для стволовых клеток служат рецепторы из семейства PPAR - PPAR-альфа, PPAR-дельта и PPAR-дельта.

Затем эксперименты показали, что каждый из них выполняет свои особые функции и просто выключить их (для снижения рисков развития опухоли) неэффективно.

Следующим открытием ученых стала идентификация митохондриального белка Cpt1a, который необходим для переноса длинноцепочечных жирных кислот из пищи в митохондрии клеток.

Оказалось, что блокировка Cpt1a предотвращает развитие опухоли путем воздействия на стволовые клетки кишечника.

Каким образом блокируется образование опухоли

На молекулярном уровне это происходит следующим образом: жиры расщепляются на свободные жирные кислоты, которые стимулируют работу рецепторов и генов для дальнейшего процесса переработки.

Излишки свободных жирных кислот попадают в митохондрии, которые благодаря выработке энергии поддерживают стволовые клетки, необходимые для регенерации кишечника.

Однако все нарушается, если стволовых клеток становится слишком много. Это повышает риски развития мутаций, которые в результате могут привести к появлению опухоли.

Ученые продолжат изучение новых терапевтических мишеней, которые могут стать будущим лекарством для рака кишечника.