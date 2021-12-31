Потенциал Т-лимфоцитов изучают давно, это ключевой фактор для предотвращения аутоиммунных заболеваний и улучшения эффективности иммунотерапии рака.
Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе
Новое исследование ученых показало, что регуляторные Т-клетки действуют как иммуносупрессоры, раскрывая механизм процесса в несколько этапов.
Как работает механизм воздействия на Т-клетки
- Сначала клетки-предшественники получают сигналы и инициируют развитие регуляторных Т-клеток.
- Затем запускаются эпигенетические механизм для запуска экспрессии Foxp3 (через добавление химической метки к хроматину).
- Наконец, на третьем этапе экспрессия Foxp3 поддерживает деметилирование ДНК подобно топливу для двигателя.
Перспектива открытия
Заметим, что ранее ученые уже знали, что витамин С и бутират короткоцепочечных жирных кислот, которые вырабатывают бактерии кишечника, усиливает экспрессию Foxp3. Так что, теперь понятно, почему это происходит.
Понимание основ поможет манипулировать Т-клетками для лечения рака и аутоиммунных заболеваний,
– заявил один из авторов исследования.
Ученые объяснили, что на каждом этапе развития регуляторных Т-клеток можно определить различные механизмы, которые будут нацелены на увеличение или уменьшение их количества для улучшения здоровья человека.