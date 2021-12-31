Фактор, который открывает новые возможности в лечении аутоиммунных заболеваний и онкологии

Ученые определили биохимические переключатели, которые контролируют развитие Т-клеток. Поскольку они отвечают за баланс и поддержку иммунной системы, это открывает новые возможности в лечении.

Потенциал Т-лимфоцитов изучают давно, это ключевой фактор для предотвращения аутоиммунных заболеваний и улучшения эффективности иммунотерапии рака.

Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

Новое исследование ученых показало, что регуляторные Т-клетки действуют как иммуносупрессоры, раскрывая механизм процесса в несколько этапов.

Как работает механизм воздействия на Т-клетки

Сначала клетки-предшественники получают сигналы и инициируют развитие регуляторных Т-клеток.

Затем запускаются эпигенетические механизм для запуска экспрессии Foxp3 (через добавление химической метки к хроматину).

Наконец, на третьем этапе экспрессия Foxp3 поддерживает деметилирование ДНК подобно топливу для двигателя.

Перспектива открытия

Ученые сосредоточились на белке Foxp3, экспрессия которого необходима для превращения иммунных клеток-предшественников в иммуносупрессивные регуляторные Т-клетки.

Заметим, что ранее ученые уже знали, что витамин С и бутират короткоцепочечных жирных кислот, которые вырабатывают бактерии кишечника, усиливает экспрессию Foxp3. Так что, теперь понятно, почему это происходит.

Понимание основ поможет манипулировать Т-клетками для лечения рака и аутоиммунных заболеваний,

– заявил один из авторов исследования.

Ученые объяснили, что на каждом этапе развития регуляторных Т-клеток можно определить различные механизмы, которые будут нацелены на увеличение или уменьшение их количества для улучшения здоровья человека.